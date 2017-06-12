"КамАЗ" упал в Москву-реку на северо-западе столицы

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Автомобиль "КамАЗ" пробил ограждение и упал в Москва-реку на северо-западе столицы, жертв нет. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Около 07:00 возле дома 47 на улице Нижние Мневники по не установленной пока причине водитель "КамАЗа" совершил наезд на ограждение и упал в Москву-реку", - сказал собеседник агентства, уточнив, что в ДТП никто не пострадал.

На месте работают экстренные службы города, принимаются все меры для извлечения из реки водителя и грузовика. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь информированный источник сообщил, что, по предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением.