Около 400 тыс. деревьев и кустарников высадят в Москве этой осенью

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Порядка 400 тысяч деревьев и кустарников высадят осенью в столице. Как пояснил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума столичного правительства, часть из них появятся на месте утраченных деревьев во время шквала 29 мая.

"Я давал поручение проработать план мероприятий по посадке деревьев и кустарников в осенний период в связи с прошедшим ураганом. Москва потеряла очень много деревьев, их надо восстанавливать. Я полагаю, что осенью будет посажено около 400 тыс. кустарников и деревьев", - сказал Собянин.

Как пояснил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, вместо поврежденных 29 мая растений высадят "порядка 27 тыс. деревьев".

Шквал в Москве

29 мая на Москву обрушился шквалистый ветер с порывами до 28 м/с. По данным властей, в результате в Московском регионе погибли 16 человек, десятки получили травмы разной степени тяжести.

Кроме того, в столице было повалено 27 тыс. деревьев, повреждены 243 кровли, 61 рекламный щит, 135 опор уличного освещения, 1939 автомобилей.В ликвидации последствий удара стихии в столице были заняты 33 тыс. человек и 5 тыс. единиц техники.

Миллион деревьев

Программа городского озеленения "Миллион деревьев" стартовала в 2013 году. За это время было высажено более 1,6 млн деревьев и кустарников.

Прошедшей весной в городе появились порядка 200 тыс. новых деревьев и кустарников. При этом растения для озеленения дворовых территорий выбирали пользователи проекта "Активный гражданин".