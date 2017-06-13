Автобус сбил насмерть пенсионерку на западе Москвы

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Пассажирский автобус насмерть сбил пенсионерку на нерегулируемом переходе на западе Москвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
"Днем 13 июня автобус, двигаясь по улице Ленинские горы, совершил наезд на 68-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась на месте", - сообщила она.
По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия. "В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - добавила Иванова.