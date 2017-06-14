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Дождь с грозой ожидаются в Московском регионе

Москва
14 июня, 6:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Температура в Москве составит 18-20, по области будет от 16 до 21 градуса

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© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в Московском регионе сырую, теплую погоду с дождем и грозой, воздух прогреется до плюс 21 градуса.

"Будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой, местами умеренный дождь, прогремит гроза. Температура в Москве составит 18-20, по области будет от 16 до 21 градуса", - уточнил представитель метеослужбы.

Ветер ожидается юго-западный, 5-10 м/с, при грозе - порывы до 12-17 м/с.

В четверг ночью будет облачно, не исключен небольшой дождь. В столице столбики термометров покажут 8-10 градусов тепла, в Подмосковье - от 6 до 11 градусов. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Днем также будет пасмурно и сыро, в Москве воздух прогреется до плюс 12-14 градусов, по области - до 11-16 градусов тепла. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

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