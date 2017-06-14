Власти Москвы планируют в 30 раз увеличить собираемость налогов с Новой Москвы до 2035 г.

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Создание более миллиона рабочих мест в Новой Москве до 2035 года позволит увеличить собираемость налогов до 300 млрд рублей, сообщил журналистам руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин. В настоящее время собирается 30 млрд рублей.

"Рабочие места - это драйвер новой Москвы. Сегодня мы получаем налоги в размере 30 млрд рублей. Создание 1 млн рабочих мест позволит увеличить собираемость до 300 млрд рублей ", - сказал он в рамках доклада "Пять лет новым территориям столицы: итоги и перспективы".

По его словам, с каждым годом привлекательность территории Новой Москвы повышается благодаря строительству дорог, повышению доступности образования.

"Нашим жителям доступны аналогичные услуги, как и в Москве. Поэтому они уже могут считать себя полноценными жителями столицы. Можно записаться к врачу без очереди через онлайн-сервис, посмотреть электронный дневник школьника и так далее", - добавил Жидкин.

Он сообщил, что общий объем инвестиций, направленный на развитие территории Новой Москвы до 2035 года, составляет порядка 7,5 трлн рублей. За это время планируется построить более 1,2 тыс. км дорог, протяженность трамвайных линий составит 175 км, новых линий метрополитена - 65 км. Также планируется создать 86 парков и около 320 детских объектов, включающих детские сады и школы.