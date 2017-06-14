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Новая Москва избежала природных пожаров благодаря запрету сельхозпалов

Москва
14 июня, 14:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

В мае на территории ТиНАО были проведены пожарно-спасательные учения

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Ужесточение мер контроля за сельхозпалами дает результаты: с 1 апреля по 10 июня в Новой Москве не зафиксировано ни одного природного пожара, заявил заместитель руководителя департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы Владимир Сченснович.

"С 1 апреля по 10 июня природных пожаров на территории Троицкого и Номосковского административного округа (ТиНАО) не зафиксировано. Принятое изменение к ФЗ о пожарной безопасности ужесточение мер контроля и правила ведения сельскохозяйственных работ дают положительный эффект", - сказал он на пресс-конференции. Он отметил, что также проводятся профилактические мероприятия, безопасность в ТиНАО взята на особый контроль.

"В пожароопасный период этот округ находится на особом контроле, потому что здесь наибольшее количество зеленых территорий, объектов сельского дачного проживания, имеются территории с торфяниками и полями сельхозназначения", - добавил Сченснович, отметив, что в целях усиления безопасности в ТиНАО была создана дополнительная группировка сил.

"Кроме того, проведены работы по защите и подготовке территории. Проведена опашка более 1,7 тыс. км по периметру лесных насаждений озелененных территорий. Сделаны противопожарные разрывы и минерализованные полосы", - сказал замглавы департамента.

По его словам, в мае на территории округа были проведены пожарно-спасательные учения. "Наши подразделения совершили в ТиНАО более 460 выездов на другие пожары и загорания, однако природных пожаров удалось избежать", - отметил он.

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