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Проезд в пригородных электричках Москвы подорожает с 1 июля

Москва
14 июня, 17:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Разовая поездка в пределах столицы будет стоить 34 рубля, а поездка за ее пределы обойдется москвичам в 22 рубля

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© Павел Смертин/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Тарифы на проезд в пригородных пассажирских электричках в Московском регионе изменятся с 1 июля. Как сообщили в пресс-службе департамента экономической политики столицы, проезд в границах Москвы вне зависимости от расстояния за разовую поездку подорожает на 2 рубля и будет составлять 34 рубля, а поездка за пределы Москвы, где расстояния поделены на зоны, обойдется в 22 рубля за каждую зону.

"С 1 июля 2017 года тарифы повысятся всего на два и полтора рубля", - привела пресс-служба слова руководителя департамента Владимира Ефимова.

Ранее одна поездка за пределами Москвы, где расстояния поделены на зоны, стоила 20,5 рублей (рост 1,5 рубля). В последний раз тарифы в Московском регионе были пересмотрены полтора года назад - 1 января 2016 года.

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