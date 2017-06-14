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Мосгордума планирует внести поправки в закон о допгарантиях для жителей при реновации

Москва
14 июня, 22:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Сообщается, что потребуется дополнить содержание понятия "реновация", также нужно будет внести изменение юридико-технического характера, касающееся предоставления новых квартир

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Принятие федерального закона о реновации жилищного фонда Москвы потребует внесения поправок в городской закон о дополнительных гарантиях прав москвичей при реновации. Об этом ТАСС сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

"Мы изучили окончательную редакцию федерального закона о реновации на предмет необходимости внесения изменений в наш московский закон. Хочу сказать, что глобальных изменений нам вносить не придется. Концептуально ничего не меняется, но есть некоторые правовые тонкости, которые мы не можем не учесть, и обязательно приведем наш закон в соответствие с федеральным", - сказал Шапошников.

По его словам, потребуется дополнить содержание понятия "реновация". Также нужно будет внести изменение юридико-технического характера, касающееся предоставления новых квартир нанимателям по договорам социального найма. "В московском законе предлагалось предоставлять квартиры сразу в собственность, а при желании - сохранять социальный найм. В федеральном законе закреплено, что по умолчанию они предоставляются в социальный найм, а при желании - в собственность", - пояснил он.

Председатель Мосгордумы добавил, что депутаты планируют дополнить закон города Москвы № 14 (о допгарантиях) положением о том, что очередность сноса многоквартирных домов по программе реновации должна определяться с учетом их технического состояния, а также положением о предоставлении квартиры взамен комнаты в коммунальной квартире.

Мосгордума приняла закон "О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве" 17 мая. Он вступит в силу вместе с принятием федерального закона "О внесении изменений в Закон РФ "О статусе столицы РФ" и отдельные законодательные акты РФ в части установления особенностей реновации жилищного фонда в столице РФ - городе федерального значения Москве", за исключением норм в части выявления и учета мнения жителей при формировании проекта программы реновации, которые официально вступают в силу с момента его официального публикования.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, и тогда станут понятны объемы реновации.

По предварительным данным, речь шла о 25 млн квадратных метров. Однако пока в списке для голосования жителей чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тысяч.

Жители Москвы, чьи дома войдут в список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. Бизнесу, который располагается сейчас на первых этажах в пятиэтажках, планируется предоставлять равнозначное по площади помещение в новых домах или денежную компенсацию.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении, 9 июня - во втором. 14 июня Госдума приняла документ в третьем чтении.

Власти Москвы не раз подчеркивали, что альтернативы программе не существует: по их прогнозам, к 2019 году число домов, находящихся в аварийном состоянии, в Москве может вырасти до 2 тыс., а к 2022 году - до 5 тысяч. В этом случае властям придется заниматься сносом аварийных домов, при котором гарантий переселения в тот же район и других гарантий, принятых по программе реновации, предоставляться не будет.

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