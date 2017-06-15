Витрины с древними артефактами могут украсить центр Москвы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Стеклянные витрины с древними артефактами, найденными при работах по благоустройству Москвы в рамках программы "Моя улица", могут появиться на центральных улицах столицы, сообщил первый заместитель руководителя городского департамента капитального ремонта Алексей Беляев.

"После благоустройства на улицах в центре столицы могут появиться витрины с древними артефактами и участки исторической брусчатки. Сейчас проектировщики работают над техническим решением этой задачи", - говорится в интервью Беляева, которое размещено в четверг на сайте мэрии.

По словам замглавы департамента, власти столицы уже разрабатывают подобный проект для Китайгородского проезда.

"Там тоже есть свой кусочек крепостной стены, правда, уже Китайгородской. Рядом с этим историческим объектом на уровне тротуара планируется установить две стеклянные витрины, в которые поместят артефакты, найденные при благоустройстве. Под очень прочным стеклом витрин создадут особую среду с поддержкой уровней температуры и влажности", - рассказал Беляев, добавив, что в вечерние часы на витринах будет включаться подсветка.

Он также сообщил, что на центральных московских улицах планируется продолжить создание участков с историческим мощением. "Нам интересно показать горожанам, как были благоустроены улицы столетия назад. А также очень важно сохранить эту память о прошлом в контексте нового облика улиц", - рассказал Беляев.

"Пока мы только выбираем места в центре Москвы, где расположатся участки исторического мощения. Скорее всего, они появятся на улицах рядом с парком "Зарядье", - отметил замглавы департамента.