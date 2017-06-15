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Первый фестиваль Турции пройдет в Москве

Москва
15 июня, 13:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Фестиваль пройдет в парке "Красная Пресня" с 16 по 18 июня

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Первый фестиваль Турции пройдет в парке "Красная Пресня" в Москве с 16 по 18 июня, сообщили в четверг в столичном департаменте внешнеэкономических и международных связей. Вход на фестиваль будет свободным.

"Посетителей ждет масштабная культурно-развлекательная программа. Фестиваль познакомит гостей с историей и национальными традициями страны, искусством, ремеслами, культурным и туристическим потенциалом как всей Турции, так и ее регионов", - сказали в департаменте.

Гости фестиваля попадут в атмосферу восточной сказки - в парке будут воссозданы трехмерные декорации, символизирующие известные достопримечательности Турции: Босфорский мост, Дворец Топкапы, Гранд-Базар, Каппадокия, Адрианские ворота и другие.

Программа фестиваля

Как отметили в департаменте, на фестивале можно будет увидеть роскошные костюмы султана Сулеймана и выиграть в мега-квесте одну из 200 поездок в Турцию, попробовать турецкую кухню и посмотреть выступления известных турецких и российских артистов, посетить деревню ремесел и кукольный театр теней.

Также можно будет сфотографироваться в корзине настоящего воздушного шара и увидеть состязания по масляной борьбе, научиться рисовать на воде, приобрести аутентичные товары на Гранд-Базаре и многое другое.

Фестиваль стартует 16 июня, в полдень. В 18:00 мск на Главной сцене парка состоится открытие фестиваля, в котором примут участие министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, министр культуры и туризма Турции Наби Авджи, Чрезвычайный и Полномочный посол Турции в Москве Хюсейин Дириоз, губернаторы и главы регионов-участников, почетные гости из правительства Москвы и другие официальные лица.

Далее гостей ждет грандиозный гала-концерт, на котором выступят турецкие и российские музыкальные звезды.

Одно из ключевых событий фестиваля - мега-квест, который позволит участникам в игровой форме лучше познакомиться с Турцией и побывать на максимальном количестве площадок фестиваля. В субботу и воскресенье при поддержке Любительской футбольной лиги Москвы пройдут футбольные матчи.

Площадки фестиваля

Как ожидается, одной из самых посещаемых площадок фестиваля станет "Дворец Топкапы" (главная резиденция султанов Османской империи в Стамбуле), где в аутентичных декорациях будут представлены костюмы времен султана Сулеймана Великолепного.

В департаменте отметили, что ни одного гостя не оставит равнодушным Гранд-Базар, который раскинется на Стамбульской улице - настоящая турецкая торговая Мекка, где можно будет купить восточные сладости, керамику ручной работы, оригинальную посуду, качественный текстиль, ароматные специи и другие турецкие изделия и сувениры.

В Деревне ремесел посетители увидят работу аутентичных мастеров древнейших турецких ремесел: стеклодувного производства, гончарного и кожевенного дела, росписи керамики, вышивки, изготовления стеклянных витражей, традиционных детских игрушек.

На Улице отелей, в зоне Travel Market и на площадках турецких регионов посетители смогут получить подробную информацию обо всех возможностях отдыха в Турции. Специальная зона с шезлонгами, зонтиками и баром, расположенная на воде, позволит представить себя на пляже одного из турецких курортов.

Также посетители фестиваля смогут увидеть выступления кукольного театра теней "Карагез", узнать о культурных традициях и истории страны, посетив Лекторий, сыграть в мини-гольф и многое другое.

Маленьких посетителей ждут две детские зоны с большой анимационной программой, катание на пони и осликах и другие развлечения.

Турецкие угощения

В ресторанах турецкой кухни посетителей фестиваля ждут традиционные национальные блюда: различные кебабы, долма, пряный хумус, лахмаджун, гезлеме, кефте, а также турецкие сладости - лукум, пахлава. Не обойдется и без знаменитых турецких бубликов - симитов - и мороженого с необычной подачей.

Здесь же гости смогут выпить настоящий турецкий чай или кофе на песке, погадать на кофейной гуще и сыграть в нарды. В кулинарной школе посетители фестиваля узнают секреты приготовления самых популярных в Турции блюд от лучших турецких и российских шеф-поваров.

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