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Собянин: Москва готова к проведению Кубка конфедераций по футболу

Москва
16 июня, 11:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Основные события московской части турнира пройдут на новом стадионе "Спартак" в Тушине

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Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Столица полностью готова к проведению матчей Кубка конфедераций по футболу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, посетив пресс-центр Кубка конфедераций для неаккредитованных журналистов.

"Москва полностью готова к проведению Кубка конфедераций - главного футбольного первенства 2017 года. Основные события московской части Кубка будут проходить на новом стадионе "Спартак" в Тушине. Там же расположен главный медиа-центр", - сказал он.

Мэр отметил, что не все журналисты, приехавшие освещать спортивные мероприятия, смогли выдержать строгие правила аккредитации, для того, чтобы у них была возможность качественно работать, Москва создала еще один пресс-центр в Колонном зале Дома Союзов.

"Любой журналист, который в эти дни планирует писать о футболе, может воспользоваться его возможностями. Кроме того, мы организуем для них пресс-туры по отреставрированным Лужникам и другим достопримечательностям Москвы", - сказал градоначальник.

Пресс-центр для представителей СМИ, которые не смогли получить аккредитацию, заработал 15 июня в центре Москвы. Он рассчитан на 80 рабочих мест. Такие пресс-центры уже работают в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Обеспечивать деятельность пресс-центра будут около 30 городских волонтеров.

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