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Собянин предложил представителю британского архитектурного бюро возможности Москвы

Москва
16 июня, 14:33 UTC+3

Представитель бюро Foster + Partners Люк Фокс дважды был удостоен престижной архитектурной награды - премии Стирлинга

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу встретился со старшим партнером британского архитектурного бюро Foster + Partners Люком Фоксом, известным своими архитектурными проектами по всему миру.

"Рад вас видеть в Москве. Я знаю, что вы работаете над рядом проектов и в Москве, и в других регионах нашей страны. Москва - большой город, с огромными инвестициями, с огромными строительными возможностями, так что я надеюсь, что вы найдете возможности для предложения своего умения и таланта, которые известны во всем мире", - сказал мэр.

Фокс дважды был удостоен самой престижной награды Великобритании в области архитектуры - премии Стирлинга.

С момента основания бюро спроектировало сооружения во многих странах по всему миру, среди них модернистские офисные здания из стекла и стали, станции метро, терминалы аэропортов, мосты, стадионы, музеи, административные и университетские корпуса. 

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