Движение поездов на Московском центральном кольце восстановлено

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) восстановлено в обоих направлениях после сбоя. Об этом сообщается в официальном аккаунте железнодорожной магистрали в Telegram.

"Интервал между всеми "Ласточками" на кольце соответствует норме. Поезда как по часовой, так и против часовой стрелки следуют каждые пять минут", - уточняется в сообщении МЦК.

Ранее сообщалось, что на севере МЦК между двумя "Ласточками", которые следуют по часовой стрелке, по техническим причинам образовался увеличенный интервал.