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Движение поездов на Московском центральном кольце восстановлено

Москва
16 июня, 16:50 дата обновления: 16 июня, 17:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Поезда на МЦК следуют каждые пять минут

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) восстановлено в обоих направлениях после сбоя. Об этом сообщается в официальном аккаунте железнодорожной магистрали в Telegram.

"Интервал между всеми "Ласточками" на кольце соответствует норме. Поезда как по часовой, так и против часовой стрелки следуют каждые пять минут", - уточняется в сообщении МЦК.

Ранее сообщалось, что на севере МЦК между двумя "Ласточками", которые следуют по часовой стрелке, по техническим причинам образовался увеличенный интервал.

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