Грузовые станции Павелецкая и Курская Московской железной дороги до июля закроются

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) закроет грузовые станции Павелецкая и Курская Московской железной дороги. Соответствующий приказ 15 июня подписал исполняющий тогда обязанности главы ведомства Владимир Чепец (копия имеется в распоряжении ТАСС). Приказ вступает в силу через 14 дней со дня подписания.
Станции находятся в собственности РЖД, оператором выступает дочернее общество РЖД - ПАО "ТрансКонтейнер".
Прекращение грузовой работы станций Москва-Товарная- Курская и Москва-Товарная-Павелецкая предусмотрено планом- графиком по закрытию грузовых дворов, расположенных в границах Малого кольца Московской железной дороги, пояснили ТАСС в РЖД.
"План-график согласован с руководством города Москвы и Московской области, а также с Минтрансом России. Объемы грузов, тяготевших к грузовым дворам закрываемых станций, будут перераспределены на остальные грузовые дворы Мосузла, в том числе Кунцево, Ворсино, Ховрино и другие", - отметили в РЖД.
В начале июня "ТрансКонтейнер" заключил акционерное соглашение по приобретению 30-процентной доли в ООО "Фрейт Вилладж Калуга Север", владеющего двумя мультимодальными транспортно-логистическими центрами в Калужской области.
Ключевая идея проекта состоит в создании за пределами МКАД мощного распределительного центра, который позволит разделить поступающий сейчас в Москву по железной дороге контейнерный грузопоток на две составляющие: непосредственно для московских потребителей и для клиентов, расположенных за пределами МКАД.
"Это обдуманный стратегический шаг. Железнодорожные терминалы в Москве будут закрыты - это вопрос времени. Компания уходит из Москвы на готовую площадку для развития крупного хаба в Центральном регионе", - отметил первый заместитель финансового директора "ТрансКонтейнера" Андрей Жемчугов.
"Трансконтейнер" располагает 45 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане) и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины.
В собственности компании находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров.