Собянин: жители 500 домов высказались за дополнительное включение в программу реновации

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. В программу реновации войдет сопоставимое с планом число домов с учетом 500 домов, жители которых высказались за дополнительное включение в программу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"В целом мы получаем 10% тех, кто отказался входить в эту программу и примерно такое же количество домов, которые войдут скорее всего, исходя из решений собраний, которые нам присылают", - сказал он.

"Актуально голосование по тем домам, которые хотят войти в программу, которых нет в программе и которые собираются войти. Таких домов достаточно много. Сегодня более 500 заявлений, 500 домов, которые прислали какие-то документы, которые требуют, конечно, еще проверки", - добавил он.

Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. В предварительный перечень было включено 4546 домов. По предварительным подсчетам, свыше 460 из 4546 домов, включенных в предварительный перечень для голосования, решили выйти из программы реновации жилищного фонда столицы. В 2312 домах "за" проголосовали более 90%, в 1160 домах "за" проголосовали от 80-90%, в 600 домах "за" высказались от 2/3 до 80%.