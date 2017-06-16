Собянин: проблема незаконной трудовой миграции в Москве в основном решена

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Проблема незаконной трудовой миграции в Москве в основном решена, перестала быть источником беспокойства для жителей столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
"Эта тема была в топе у нас: занимала первое-второе место. Сегодня эта тема занимает шестое-седьмое место, а то и восьмое место. Она перестала быть горячей темой", - сказал он.
Собянин отметил, что в Москве профицит рабочих мест составляет 2 млн. "Поэтому работают жители из Подмосковья, других регионов, мигранты. Главное, чтобы мигрант был законопослушным. Мы эту проблему в основном решили", - сказал он.
По его словам, большинство мигрантов работают легально и исправно платят налоги. "Эти налоги приличные - около 12-14 млрд в год, очень большой объем. Раньше мы получали ноль", - пояснил он.