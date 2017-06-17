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Местами небольшой дождь и до 22 градусов тепла ожидается в столичном регионе

Москва
17 июня, 6:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

Днем в воскресенье будет солнечно, воздух прогреется до 21-23 градусов

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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Теплая погода с кратковременным дождем ожидается в субботу в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

"При переменной облачности местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 19-21, по области будет от 17 до 22 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/с.

Предстоящей ночью обойдется без осадков. В столице столбики термометров покажут 11-13 градусов, в Подмосковье будет от 8 до 13 градусов тепла. Ветер северо-западный 3-8 м/ с.

Днем в воскресенье будет солнечно, воздух прогреется до 21-23 градусов, по области будет от 19 до 24 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с.

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