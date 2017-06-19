Дождь, местами гроза и до 23 градусов тепла ожидается в Московском регионе

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Облачная, сырая и теплая погода ожидается в понедельник в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

"Днем будет пасмурно, пройдет небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах прогремит гроза", - сказал представитель метеослужбы.

Температура воздуха в Москве составит 20-22 градусов тепла, по области - от 18 до 23 градусов. Ветер западный, 7-12 м/с.

Во вторник ночью ожидается переменная облачность, без осадков. В столице столбики термометров покажут 11-13 градусов, по области - от 8 до 13 градусов выше нуля.

Днем ожидается переменная облачность, местами не исключен небольшой дождь. В Москве воздух прогреется до 20-22 градусов, по области будет от 19 до 24 градусов. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с.