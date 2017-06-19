Дождь, местами гроза и до 23 градусов тепла ожидается в Московском регионе

WBC оптимистично смотрит на возможность проведения боя Ковалев-СтивенсонСпорт 19 июня, 8:09
Google ужесточает борьбу с распространением экстремистских видео на YouTubeОбщество 19 июня, 7:24
В результате инцидента на северо-востоке Лондона погиб один человекМеждународная панорама 19 июня, 6:55
Экс-тренер "Зенита" Виллаш-Боаш пожертвует €100 тысяч пострадавшим при пожаре в ПортугалииСпорт 19 июня, 6:35
Дождь, местами гроза и до 23 градусов тепла ожидается в Московском регионеМосква 19 июня, 6:20
Санавиация и телемедицина: как отдаленные регионы РФ решают проблему доступности медпомощиВ стране 19 июня, 6:00
СМИ: в результате наезда автомобиля на людей в Лондоне, возможно, погибли два человекаПроисшествия 19 июня, 5:30
Marca: президент "Реала" Флорентино Перес останется во главе клуба до 2021 годаСпорт 19 июня, 4:23
СМИ: шесть ракет КСИР Ирана с высокой точностью поразили позиции террористовМеждународная панорама 19 июня, 3:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Облачная, сырая и теплая погода ожидается в понедельник в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.
"Днем будет пасмурно, пройдет небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах прогремит гроза", - сказал представитель метеослужбы.
Температура воздуха в Москве составит 20-22 градусов тепла, по области - от 18 до 23 градусов. Ветер западный, 7-12 м/с.
Во вторник ночью ожидается переменная облачность, без осадков. В столице столбики термометров покажут 11-13 градусов, по области - от 8 до 13 градусов выше нуля.
Днем ожидается переменная облачность, местами не исключен небольшой дождь. В Москве воздух прогреется до 20-22 градусов, по области будет от 19 до 24 градусов. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с.