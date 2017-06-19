Локализован пожар в ангаре с мебелью в Москве

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание в ангаре с мебелью в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"В 08:40 мск пожар был локализован", - сказали в ведомстве. Информация о пострадавших не поступала.

По данным главка, в понедельник, 19 июня, в 07:32 мск в Центр управления в кризисных ситуациях столичного ГУ МЧС поступило сообщение о возгорании в одноэтажном ангаре на Южнопортовой улице, д. 13 стр. 2 на юго-западе столицы. Пожару был присвоен второй, повышенный, ранг сложности. В настоящее время он отменен, площадь возгорания составляет 300 кв. метров.

На месте происшествия работает мобильная лаборатория МЧС, которая контролирует состояние окружающего воздуха.

В главке отметили, что движение транспорта в районе пожара сильно затруднено. В этой связи МЧС обращается к автомобилистам с просьбой выбирать маршруты объезда и не создавать помехи для работы пожарно-спасательной техники.