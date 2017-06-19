Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Последнее московское такси не желтого цвета исчезнет с дорог города в 2018 году

Москва
19 июня, 10:04 UTC+3

Заммэра Москвы Ликсутов отметил, что на сегодняшний день в столице выдано свыше 80 тыс. разрешений на таксомоторную деятельность

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Срок действия последнего разрешения на такси не желтого цвета завершится в Москве в 2018 году. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"На сегодняшний день в Москве выдано 82 тыс. разрешений на таксомоторную деятельность. Рынок такси становится все более легальным. Согласно нашим расчетам, 1 июля 2018 года закончится срок действия последнего разрешения на не желтый автомобиль", - сказал он. В настоящее время в Москве работают более 34 тысяч такси с желтым кузовом.

В 2011 году разрешений было выдано чуть больше 12 тысяч. "Сейчас рынок заметно вырос, среди таксомоторных предприятий работает более 1 тыс. юридических лиц и более 6,4 тыс. индивидуальных предпринимателей", - отметил заммэра.

Важный этап легализации рынка таксомоторных перевозок начался 1 июня 2017 года, когда вступил в силу закон, обязывающий водителей управлять транспортными средствами только с российскими национальными водительскими удостоверениями. В первую очередь этот закон коснулся водителей, которые работали нелегально. "Водители, которые намерены продолжить честно работать на рынке таксомоторных услуг, должны будут пересдать на российские права. Это, прежде всего, скажется на легальности и безопасности перевозок, это приоритетное требование, которое департамент транспорта предъявляет ко всем участникам рынка пассажирских перевозок", - заключил собеседник агентства.

С 1 июля 2013 года получить разрешение на работу на такси в Москве могут только владельцы машин желтого цвета. Владельцам таксомоторных компаний разрешили не перекрашивать сразу весь автопарк. Требования об обязательном желтом цвете начали применяться только к тем автомобилям, разрешения на которые были выданы после вступления в силу закона. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Волк Забивака на одной из станции столичного метрополитена
8
Волк Забивака проехал в московском метро перед Кубком Конфедераций
11
Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России
14
Фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы посетили более миллиона человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Евросоюз на год продлил санкции против Крыма
2
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за грозы
3
Путин подписал поправки в Трудовой кодекс об установлении неполного рабочего времени
4
Володин прибыл в Саратов, чтобы проститься с депутатом Грищенко
5
ВВС возглавляемой США коалиции сбили сирийский истребитель в районе Ракки
6
Порошенко отправился в США на переговоры с Трампом
7
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
Темы дня
Загрузка...
Реклама