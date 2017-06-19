Последнее московское такси не желтого цвета исчезнет с дорог города в 2018 году

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Срок действия последнего разрешения на такси не желтого цвета завершится в Москве в 2018 году. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"На сегодняшний день в Москве выдано 82 тыс. разрешений на таксомоторную деятельность. Рынок такси становится все более легальным. Согласно нашим расчетам, 1 июля 2018 года закончится срок действия последнего разрешения на не желтый автомобиль", - сказал он. В настоящее время в Москве работают более 34 тысяч такси с желтым кузовом.

В 2011 году разрешений было выдано чуть больше 12 тысяч. "Сейчас рынок заметно вырос, среди таксомоторных предприятий работает более 1 тыс. юридических лиц и более 6,4 тыс. индивидуальных предпринимателей", - отметил заммэра.

Важный этап легализации рынка таксомоторных перевозок начался 1 июня 2017 года, когда вступил в силу закон, обязывающий водителей управлять транспортными средствами только с российскими национальными водительскими удостоверениями. В первую очередь этот закон коснулся водителей, которые работали нелегально. "Водители, которые намерены продолжить честно работать на рынке таксомоторных услуг, должны будут пересдать на российские права. Это, прежде всего, скажется на легальности и безопасности перевозок, это приоритетное требование, которое департамент транспорта предъявляет ко всем участникам рынка пассажирских перевозок", - заключил собеседник агентства.

С 1 июля 2013 года получить разрешение на работу на такси в Москве могут только владельцы машин желтого цвета. Владельцам таксомоторных компаний разрешили не перекрашивать сразу весь автопарк. Требования об обязательном желтом цвете начали применяться только к тем автомобилям, разрешения на которые были выданы после вступления в силу закона.