Собянин: в Москве активно строится более 25 км Третьего пересадочного контура метро

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Более 25 км Третьего пересадочного контура (ТПК) метро активно строится в столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, ознакомившись с ходом строительных работ на участке "Рубцовская" - "Авиамоторная" ТПК Московского метрополитена.
"В Москве развернута еще одна огромная стройка - это мегапроект мирового уровня - большое подземное кольцо метро. Это 66,7 км, 31 станция, которые свяжут между собой радиальные направления железной дороги, на 10-20% разгрузят эти линии, соединят между собой поперечными связками многие районы Москвы", - сказал Собянин. По его словам, ТПК также даст возможность развивать новые радиальные направления подземки.
"К этой ветке будет присоединена Кожуховская линия до Некрасовки. Сегодня в активной фазе строительства находится 25 км линий ТПК", - отметил мэр. Он рассказал, что полностью второе подземное кольцо метро планируется достроить в 2020-2021 годах.
"В этом году введем первые станции подземного кольца от "Делового центра" до "Петровского парка", надеемся, что в следующем году этот участок (между "Рубцовской" и "Авиамоторной") также будет построен", - сказал Собянин.
Между станциями "Рубцовская" и "Авиамоторная" также разместится станция "Лефортово". Длина этого участка составит 3,7 км. Станция "Рубцовская" будет пересадочной с "Электрозаводской" Арбатско-Покровской линии. Расчетный пассажиропоток "Рубцовской" составит 337 тыс. человек в сутки, станции "Лефортово" - 135 тыс. человек в сутки.
Предполагается, что до конца 2019 года будет готов участок ТПК от "Рубцовской" до "Нижней Масловки".