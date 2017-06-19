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Поезда желтой ветки московского метро входят в график после сбоя

Москва
19 июня, 13:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось о незначительном задымлении на участке от "Шоссе Энтузиастов" до "Площади Ильича"

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Движение поездов на участке Калининской линии московского метро, нарушенное из-за задымления, восстановлено. Об этом сообщается в Twitter столичного метрополитена.

"На участке от "Шоссе Энтузиастов" до "Площади Ильича" кратковременно наблюдалось незначительное задымление, затянутое с улицы. На движении поездов не отразилось. Поезда по всей Калининской линии следуют в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.

Так же отмечается, что "после изменения режима вентиляции задымление рассеялось".

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