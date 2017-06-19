Поезда желтой ветки московского метро входят в график после сбоя

Шоу-румы с примерами отделки квартир по программе реновации появятся в районах МосквыОбщество 19 июня, 14:23
Эксперт: введение системы видеопомощи судьям добавила интереса к Кубку конфедерацийСпорт 19 июня, 14:22
Минобороны назвало уничтожение американцами сирийского Су-22 военной агрессиейПолитика 19 июня, 14:12
Мутко: Шубенков и Ласицкене на каждом старте подтверждают свой мировой уровеньСпорт 19 июня, 14:11
Мутко: не нужно забегать вперед в вопросе использования видеоповторов в РФПЛСпорт 19 июня, 14:05
Аномальная жара в пяти регионах Западной Сибири продлится до 21 июняСибирь 19 июня, 14:00
Авиакомпания UTair оштрафована за овербукингЭкономика и бизнес 19 июня, 13:55
Мутко: российские фехтовальщики подтвердили свой высокий класс на ЧЕ в ТбилисиСпорт 19 июня, 13:53
Половина врачей хотели бы перейти из государственных в частные клиникиОбщество 19 июня, 13:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Движение поездов на участке Калининской линии московского метро, нарушенное из-за задымления, восстановлено. Об этом сообщается в Twitter столичного метрополитена.
"На участке от "Шоссе Энтузиастов" до "Площади Ильича" кратковременно наблюдалось незначительное задымление, затянутое с улицы. На движении поездов не отразилось. Поезда по всей Калининской линии следуют в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.
На движении поездов не отразилось. Поезда по всей Калининской линии следуют в соответствии с графиком.— Московское метро (@MetroOperativno) 19 июня 2017 г.
Так же отмечается, что "после изменения режима вентиляции задымление рассеялось".