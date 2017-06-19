Поезда желтой ветки московского метро входят в график после сбоя

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Движение поездов на участке Калининской линии московского метро, нарушенное из-за задымления, восстановлено. Об этом сообщается в Twitter столичного метрополитена.

"На участке от "Шоссе Энтузиастов" до "Площади Ильича" кратковременно наблюдалось незначительное задымление, затянутое с улицы. На движении поездов не отразилось. Поезда по всей Калининской линии следуют в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.

На движении поездов не отразилось. Поезда по всей Калининской линии следуют в соответствии с графиком. — Московское метро (@MetroOperativno) 19 июня 2017 г.

Так же отмечается, что "после изменения режима вентиляции задымление рассеялось".