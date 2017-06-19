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Аэропортовые сборы Московского авиаузла могут направить на поддержку аэропортов регионов

Москва
19 июня, 16:24 UTC+3

Советник главы ФАС России Павел Шпилевой отметил, что сейчас "тарифы на взлет-посадку, на другие регулируемые услуги в аэропортах увеличиваются"

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Аэропортовые сборы Московского авиаузла целесообразно направить на субсидирование региональных аэропортов, заявил советник главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Павел Шпилевой.

"Тарифы на взлет-посадку, на другие регулируемые услуги в аэропортах увеличиваются. Может быть, подумать, как законодательно тот денежный поток, который формируется в Московском авиационном узле, направить на субсидирование региональных аэропортов, особенно тех, где пассажиропоток небольшой", - пояснил Шпилевой.

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