Аэропортовые сборы Московского авиаузла могут направить на поддержку аэропортов регионов

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Аэропортовые сборы Московского авиаузла целесообразно направить на субсидирование региональных аэропортов, заявил советник главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Павел Шпилевой.

"Тарифы на взлет-посадку, на другие регулируемые услуги в аэропортах увеличиваются. Может быть, подумать, как законодательно тот денежный поток, который формируется в Московском авиационном узле, направить на субсидирование региональных аэропортов, особенно тех, где пассажиропоток небольшой", - пояснил Шпилевой.