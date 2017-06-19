ОНФ добился ликвидации 22 нелегальных свалок в Москве

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Активисты московского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) добились ликвидации 22 нелегальных свалок в столице. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе московского отделения.
"Подводя промежуточные итоги проекта ОНФ "Генеральная уборка", общественники подсчитали, что сегодня на интерактивной карте в Москве обозначено 76 проблемных точек. На данный момент 22 свалки ликвидированы полностью", - отмечается в сообщении.
В столичном отделении ОНФ уточнили, что наибольшее количество сигналов москвичей поступает по поводу свалок на юго-западе города. "Чуть меньше точек на востоке и северо-востоке Москвы", - отмечается в документе.
Проект ОНФ "Генеральная уборка" был запущен в конце января 2017 года в связи со стартом в России Года экологии.
В рамках проекта работает сетевой ресурс "Интерактивная карта свалок", на котором граждане могут самостоятельно отметить места, где, по их мнению, действует нелегальная свалка. На основе поступивших сигналов коммунальные службы при содействии ОНФ проверяют информацию и принимают меры по ликвидации незаконных мусорных полигонов.