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Собянин: поезда метро Москвы стали задерживаться на 12% меньше, чем в прошлом году

Москва
20 июня, 13:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Мэр столицы также написал на своей странице "ВКонтакте" о том, что метрополитен постоянно работает над ошибками

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Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Количество задержек электропоездов Московского метрополитена снизилось в 2017 году на 12% по сравнению с прошлым. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в сети "ВКонтакте".

"В этом году задержек поездов стало на 12% меньше, чем в прошлом", - отметил Собянин. Он написал также, что метрополитен постоянно работает над ошибками.

Метро - самый популярный городской вид транспорта в Москве. По объему пассажиропотока столичная подземка входит в пятерку крупнейших метрополитенов мира.

В самые загруженные дни московское метро перевозит до 9,5 млн пассажиров. Средняя плотность пассажиропотока в час пик составляет 4,7 человека на 1 кв. м, однако на некоторых перегонах она может доходить до 7,7 человек на 1 кв. м.

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