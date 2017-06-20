Собянин: поезда метро Москвы стали задерживаться на 12% меньше, чем в прошлом году

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Количество задержек электропоездов Московского метрополитена снизилось в 2017 году на 12% по сравнению с прошлым. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в сети "ВКонтакте".
"В этом году задержек поездов стало на 12% меньше, чем в прошлом", - отметил Собянин. Он написал также, что метрополитен постоянно работает над ошибками.
Метро - самый популярный городской вид транспорта в Москве. По объему пассажиропотока столичная подземка входит в пятерку крупнейших метрополитенов мира.
В самые загруженные дни московское метро перевозит до 9,5 млн пассажиров. Средняя плотность пассажиропотока в час пик составляет 4,7 человека на 1 кв. м, однако на некоторых перегонах она может доходить до 7,7 человек на 1 кв. м.