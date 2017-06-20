Москомстройинвест: около 15% квартир в новостройках Москвы покупают юридические лица

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Около 15% квартир в новостройках Москвы в 2016 году, а также в начале 2017 года приобретали юридические лица, сообщил председатель профильного комитета Москвы Москомстройинвеста Константин Тимофеев на Международном бизнес-форуме недвижимости.
"Более 20 млн кв. м. жилья сейчас находится в стадии строительства, из которых в стадии реализации - 14 млн кв. м. На протяжении 2016 года и начала 2017 года мы видим такую картину, что порядка 15% недвижимости продаются не гражданам, а юридическим лицам. Мы их называем инвесторами", - сказал он.
По словам Тимофеева, Москва является прозрачным инвестиционным рынком. Инвесторы помимо высокой доходности получают государственную защиту, так как вся жилая недвижимость в Москве продается по закону о долевом строительстве (214 - ФЗ).
"Мы сейчас говорим о рублевой доходности. Порядка 20% годовых можно заработать на инвестиционном проекте. На стадии развития эта доходность немного уменьшается", - уточнил он.
Сейчас объем принятых градостроительных решений составляет более 100 млн кв. м.
Это проекты, которые находятся на разных стадиях развития, в том числе на стадии проектирования, сообщил Тимофеев.