Москомстройинвест: около 15% квартир в новостройках Москвы покупают юридические лица

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Около 15% квартир в новостройках Москвы в 2016 году, а также в начале 2017 года приобретали юридические лица, сообщил председатель профильного комитета Москвы Москомстройинвеста Константин Тимофеев на Международном бизнес-форуме недвижимости.

"Более 20 млн кв. м. жилья сейчас находится в стадии строительства, из которых в стадии реализации - 14 млн кв. м. На протяжении 2016 года и начала 2017 года мы видим такую картину, что порядка 15% недвижимости продаются не гражданам, а юридическим лицам. Мы их называем инвесторами", - сказал он.

По словам Тимофеева, Москва является прозрачным инвестиционным рынком. Инвесторы помимо высокой доходности получают государственную защиту, так как вся жилая недвижимость в Москве продается по закону о долевом строительстве (214 - ФЗ).

"Мы сейчас говорим о рублевой доходности. Порядка 20% годовых можно заработать на инвестиционном проекте. На стадии развития эта доходность немного уменьшается", - уточнил он.

Сейчас объем принятых градостроительных решений составляет более 100 млн кв. м.

Это проекты, которые находятся на разных стадиях развития, в том числе на стадии проектирования, сообщил Тимофеев.