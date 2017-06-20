Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Москомстройинвест: около 15% квартир в новостройках Москвы покупают юридические лица

Москва
20 июня, 14:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Сейчас объем принятых градостроительных решений составляет более 100 млн кв. м

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Около 15% квартир в новостройках Москвы в 2016 году, а также в начале 2017 года приобретали юридические лица, сообщил председатель профильного комитета Москвы Москомстройинвеста Константин Тимофеев на Международном бизнес-форуме недвижимости.

"Более 20 млн кв. м. жилья сейчас находится в стадии строительства, из которых в стадии реализации - 14 млн кв. м. На протяжении 2016 года и начала 2017 года мы видим такую картину, что порядка 15% недвижимости продаются не гражданам, а юридическим лицам. Мы их называем инвесторами", - сказал он.

По словам Тимофеева, Москва является прозрачным инвестиционным рынком. Инвесторы помимо высокой доходности получают государственную защиту, так как вся жилая недвижимость в Москве продается по закону о долевом строительстве (214 - ФЗ).

"Мы сейчас говорим о рублевой доходности. Порядка 20% годовых можно заработать на инвестиционном проекте. На стадии развития эта доходность немного уменьшается", - уточнил он.

Сейчас объем принятых градостроительных решений составляет более 100 млн кв. м.

Это проекты, которые находятся на разных стадиях развития, в том числе на стадии проектирования, сообщил Тимофеев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Волк Забивака на одной из станции столичного метрополитена
8
Волк Забивака проехал в московском метро перед Кубком Конфедераций
11
Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России
14
Фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы посетили более миллиона человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд представил график выходных и праздничных дней на 2018 год
2
РФ рассмотрит решение ЕСПЧ по закону о запрете пропаганды гомосексуализма
3
Глава "Нафтогаза" просит США ввести санкции против всех участников "Северного потока-2"
4
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
5
Банк России отмечает рост объемов выдачи фальшивых купюр в банкоматах
6
СМИ: госсекретарь США подготовил программу развития конструктивных отношений с РФ
7
Кремль надеется, что Трамп даст сигнал Порошенко выполнять минские соглашения
Темы дня
Загрузка...
Реклама