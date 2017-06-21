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В "Активном гражданине" выберут название Третьего пересадочного контура московского метро

Москва
21 июня, 15:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

В проекте все пользователи смогут предложить свой вариант названия

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Голосование по выбору названия для нового подземного кольца Москвы - Третьего пересадочного контура (ТПК) - стартовало в проекте "Активный гражданин" 21 июня. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

"Вариантов на выбор в нем нет. Горожане могут предложить свой или сказать, что лучше сохранить рабочее название. Еще два варианта ответа - "Затрудняюсь ответить" и "Это должны решать специалисты", - говорится в сообщении.

Ранее москвичи выбрали лучшие дизайн-проекты трех новых станций метро, определили очередность включения станций Кольцевой линии в реестр памятников культурного наследия. Они также решили, что розовый цвет подходит Кожуховской ветке больше других и назвали новый тип поездов подземки в честь столицы - "Москва".

ТПК будет новой большой кольцевой линией метро. Он протянется больше чем на 60 километров и соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 километров от уже существующего кольца. На ТПК откроют 31 станцию. Здесь будет 17 пересечений с радиальными линиями метро, семь пересадок на пригородные электрички и две на поезда Московского центрального кольца.

Когда откроется ТПК, пассажирам не придется ехать в центр, чтобы пересесть на соседнюю ветку или другой вид транспорта. В среднем на каждой поездке горожане сэкономят от 20 минут до получаса. Например, от станции "Юго- Западная" до "Кунцевской" можно будет доехать за 18-20 минут, а не за 40, как сейчас.

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