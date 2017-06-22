Нарушений правил съезда с "грузового каркаса" на востоке Москвы стало меньше

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Количество нарушений правил съезда с "грузового каркаса" в Восточном административном округе (ВАО) Москвы сократилось с начала 2017 года в семь раз по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, сообщил в среду ТАСС заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

"Пилотный проект "грузового каркаса" запустили в ВАО 17 ноября 2014 года, после чего транзитные грузовые автомобили разрешенной максимальной массой более 2,5 тонны могут передвигаться только по определенным улицам. Проект вводился по просьбам жителей округа, чтобы защитить их от негативных последствий транзита грузовых автомобилей через спальные районы. С января по май текущего года таких нарушений в округе было выявлено 44, при этом за 5 месяцев 2015 года их было 338", - сказал Ликсутов.

Со ссылкой на данные Мосэкомониторинга заммэра отметил, что благодаря введению "грузового каркаса" уровень шума в ВАО снизился на 10%, а качество воздуха улучшилось по отдельным показателям на 25%.

"Большинство опрошенных жителей Восточного административного округа Москвы на портале "Активный гражданин" признали инициативу успешной, поэтому с 1 декабря 2016 года "грузовой каркас" распространили еще на два округа - Северный и Северо-Восточный", - напомнил он.

Что такое "грузовой каркас"

В ноябре 2014 года в Восточном административном округе Москвы был реализован проект "Грузовой каркас", в рамках которого было определено 86 улиц, по которым разрешено транзитное движение грузовых автомобилей разрешенной максимальной массой более 2,5 тонны. Это самые крупные улицы округа, в частности, шоссе Энтузиастов, Щелковское шоссе, улица Большая Черкизовская, улицы Стромынка и Русаковская.

По другим улицам движение грузовых автомобилей круглосуточно ограничено, но не запрещено. Согласно новым правилам, грузовые автомобили разрешенной максимальной массой более 2,5 тонны не могут передвигаться в непосредственной близости от жилых кварталов и важных социальных объектов.

Съезд с "грузового каркаса" в данном районе разрешается только при необходимости подъехать к месту работы, проживания или в целях обслуживания организаций и граждан. Планировалось, что жители округа будут ограждены от шума, а также негативного экологического воздействия со стороны грузовых автомобилей. Соблюдение правил съезда с грузового каркаса контролируют сотрудники ГИБДД. Штраф за нарушение - 5 тыс. рублей.