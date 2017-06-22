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В центре Москвы у реки найдены фрагменты тела женщины

Москва
22 июня, 9:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

В настоящее время личность погибшей устанавливается

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Фрагменты тела неизвестной женщины найдены в центре Москвы.

Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, "21 июня под левым береговым пилоном Большого Краснохолмского моста через реку Москву со стороны Гончарной набережной обнаружены три фрагмента человеческого туловища. Предварительно, фрагменты принадлежат лицу женского пола".

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Следователи устанавливают личность погибшей, давность наступления смерти и лиц, причастных к преступлению.

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