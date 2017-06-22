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МЧС: Цирк на Цветном бульваре устранил большинство нарушений пожарной безопасности

Москва
22 июня, 13:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

В связи с этим было принято решение о сокращении штрафных санкций в два раза - со 150 тыс. до 75 тыс. рублей

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Специалисты Главного управления МЧС по Москве выявили незначительные нарушения пожарной безопасности в цирке им. Никулина на Цветном бульваре, большинство из них устранены. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС, эти нарушения не представляют никакой угрозы жизни и здоровью людей.

Плановая проверка соблюдения требований пожарной безопасности в цирке проводилась еще с 6 по 27 апреля. "В ходе проверки был выявлен ряд нарушений требований пожарной безопасности, но они не связаны с угрозой жизни и здоровью людей и животных, а также с угрозой их безопасного пребывания в цирке", - сообщили в ГУ МЧС.

Часть нарушений была полностью устранена в течение трех дней с момента окончания проверки, сразу начались работы по оборудованию отдельных помещений цирка системами автоматической пожарной защиты. "Учитывая тот факт, что большинство нарушений устранено в кратчайшие сроки, а администрация цирка уделяет внимание вопросам пожарной безопасности принято решение о сокращении штрафных санкций в два раза - со 150 тыс. до 75 тыс. рублей", - пояснили в ГУ МЧС.

Дополнительно в ходе проверки с администрацией и работниками цирка проведен подробный инструктаж на противопожарную тематику, а также практическая отработка действий при эвакуации в случае пожара или иной чрезвычайной ситуации.

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