МЧС: Цирк на Цветном бульваре устранил большинство нарушений пожарной безопасности

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Специалисты Главного управления МЧС по Москве выявили незначительные нарушения пожарной безопасности в цирке им. Никулина на Цветном бульваре, большинство из них устранены. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС, эти нарушения не представляют никакой угрозы жизни и здоровью людей.

Плановая проверка соблюдения требований пожарной безопасности в цирке проводилась еще с 6 по 27 апреля. "В ходе проверки был выявлен ряд нарушений требований пожарной безопасности, но они не связаны с угрозой жизни и здоровью людей и животных, а также с угрозой их безопасного пребывания в цирке", - сообщили в ГУ МЧС.

Часть нарушений была полностью устранена в течение трех дней с момента окончания проверки, сразу начались работы по оборудованию отдельных помещений цирка системами автоматической пожарной защиты. "Учитывая тот факт, что большинство нарушений устранено в кратчайшие сроки, а администрация цирка уделяет внимание вопросам пожарной безопасности принято решение о сокращении штрафных санкций в два раза - со 150 тыс. до 75 тыс. рублей", - пояснили в ГУ МЧС.

Дополнительно в ходе проверки с администрацией и работниками цирка проведен подробный инструктаж на противопожарную тематику, а также практическая отработка действий при эвакуации в случае пожара или иной чрезвычайной ситуации.