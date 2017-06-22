Не менее пяти вакансий приходится на каждого безработного в Москве

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Более пяти вакансий в настоящее время приходится на каждого безработного в Москве, сообщил в четверг журналистам замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Андрей Бесштанько.

"На сегодняшний день мы имеем в банке 161 тыс. вакансий, при этом каждую неделю их количество увеличивается на 1,5-2 тыс. Таким образом, на каждого безработного приходится 5,3 вакансии", - сказал он.

Бесштанько напомнил, что с 1 июля 2016 года в Москве проводится реформа службы занятости, в рамках которой за каждым гражданином, обратившимся в службу занятости населения Москвы, закрепляется куратор. За одним куратором закреплено около 100 граждан.

Специалист во время приема выясняет мотивацию человека, стаж, его предыдущие попытки найти новое место работы самостоятельно, семейные обстоятельства - все то, что необходимо для подбора наиболее подходящей вакансии. Далее соискателю подбирается вакансия из единой городской базы или других сервисов по поиску работы. Куратор договаривается с работодателем о дне и времени визита соискателя, дает рекомендации по прохождению собеседования.

Персональный куратор заинтересован в том, чтобы гражданин нашел себе место работы в минимальные сроки, так как от количества трудоустроенных зависит уровень его заработной платы.