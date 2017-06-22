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Фотовыставка о Карачаево-Черкесии открылась в Москве

Москва
22 июня, 18:50 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 22, июня. /ТАСС

Выставка будет работать на Гоголевском бульваре с 22 июня по 14 июля, а затем на Никитском до 14 августа

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ЧЕРКЕССК, 22 июня. /ТАСС/. Фотовыставка "Знакомьтесь: Карачаево-Черкесия!", посвященная 25-летию северокавказской республики, открылась в четверг в Москве. Об этом сообщает пресс-служба главы в правительства КЧР.

"Сегодня в центре Москвы, на Гоголевском бульваре, открылась фотовыставка "Знакомьтесь: Карачаево-Черкесия!", которая собрала самые колоритные и интересные снимки о республике. Проект приурочен к 25-летнему юбилею со дня образования субъекта РФ", - говорится в сообщении.

Представленные в экспозиции 32 фотографии, в частности, познакомят посетителей с наиболее яркими и запоминающимися местами КЧР, горнолыжными курортами и объектами культурного наследия.

"В одном экспозиционном пространстве объединены несколько тематических разделов. В рамках выставки организаторы планируют показать и рассказать о Карачаево-Черкесии - современной и динамично развивающейся, о ее людях и природе, о культуре и традициях. Благодаря данному проекту через новое восприятие гости и жители столицы России узнают о настоящей КЧР", - отметили в пресс-службе.

Выставка на Гоголевском бульваре будет работать с 22 июня по 14 июля, а затем на Никитском до 14 августа.

Карачаево-Черкесская автономная область была образована 12 января 1922 года. В 1990 году ее преобразовали в Карачаево-Черкесскую Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР. Нынешнее название регион получил в декабре 1992 года. Основные мероприятия, приуроченные к юбилею республики, состоятся в сентябре в Черкесске.

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