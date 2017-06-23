Количество резидентов столичных технопарков среди сектора МСБ увеличилось втрое

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Число резидентов московских технопарков увеличилось за последние три года с 380 малых и средних высокотехнологических предприятий в 2014 году до 1,2 тыс. компаний, показав трехкратный рост, сообщил ТАСС руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства столицы Алексей Фурсин.
"Представители малого и среднего бизнеса активно "заселяются" в столичные технопарки. За последние три года их количество увеличилось в три раза. Резидентство позволяет им экономить на налогах и аренде",- сказал Фурсин на отраслевой встрече лидеров столичного рынка производства фармацевтической продукции.
По его словам, территория технополиса является особой экономической зоной, где помимо налоговых льгот на имущество, транспорт и прибыль предоставляется бесплатное подключение к сетям и возможность снизить страховые выплаты со стороны бизнеса. Кроме того, есть освобождение от экспортных платежей, если высокотехнологичная продукция резидента поставляется за рубеж.