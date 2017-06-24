Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На востоке Москвы мусоровоз насмерть сбил женщину

Москва
24 июня, 12:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Мусоровоз насмерть сбил женщину в столичном районе Северное Измайлово. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"Около дома 53 по Сиреневому бульвару мусоровоз МАЗ совершил наезд на женщину. От полученных травм она скончалась на месте", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: Путин под дождем, Елизавета II в парламенте и Темер в Большом театре
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
3
Масштабная выставка фотографий о Северной Корее открывается в Москве
Волк Забивака на одной из станции столичного метрополитена
8
Волк Забивака проехал в московском метро перед Кубком Конфедераций
11
Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин сообщил, что его работа в СВР была связана с нелегальной разведкой
2
Власти Катара считают неприемлемыми и невыполнимыми требования арабских стран
3
Сборная России по тхэквондо стартует на чемпионате мира в Южной Корее
4
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
5
CNN: в США два самолета "судного дня" были повреждены из-за торнадо
6
Боевой акробат: какое будущее у МиГ-35 на зарубежном рынке
7
Стоун сравнил реакцию американских СМИ на фильм о Путине с "1984" Оруэлла
Темы дня
Загрузка...
Реклама