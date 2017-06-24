На востоке Москвы мусоровоз насмерть сбил женщину

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Мусоровоз насмерть сбил женщину в столичном районе Северное Измайлово. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"Около дома 53 по Сиреневому бульвару мусоровоз МАЗ совершил наезд на женщину. От полученных травм она скончалась на месте", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.