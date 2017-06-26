Более 160 импульсных светофоров установят в Москве на пешеходных переходах

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Более 160 светодиодных импульсных светофоров установят на 79 нерегулируемых пешеходных переходах в Москве. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Светофоры будут мигать желтым светом и подавать водителям сигнал, что впереди на дороге могут находиться люди.
"Такие светофоры установлены на многих столичных улицах и уже показали свою эффективность - количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов снизилось. Мигание яркого желтого света позволяет водителям в любое время суток за несколько десятков метров распознать пешеходный переход и заранее снизить скорость", - сказали в пресс-службе Центра организации дорожного движения.
Яркость светодиодов меняется в зависимости от освещенности улицы. По данным мэрии, в прошлом году на пяти переходах Центром организации дорожного движения был запущен эксперимент по дополнительной подсветке светофоров. В этом году дополнительную подсветку установят еще на 54 пешеходных переходах.