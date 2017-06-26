Около 800 исторических зданий отреставрировали в Москве за последние шесть лет

Бегун Алексеев, дисквалифицированный за допинг, готов вернуть бронзу ОИ-2008Спорт 26 июня, 11:43
Первая партия мальков русского осетра выпущена в водоемы по экопрограмме Крымского мостаОбщество 26 июня, 11:37
Пассажиропоток "Аэрофлота" в 2017 г. вырастет на 17%, до 34 млн человекТранспорт 26 июня, 11:36
В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за грозы с градомОбщество 26 июня, 11:30
Бернарду Силва пропустил тренировку сборной Португалии в Петербурге из-за травмыСпорт 26 июня, 11:29
Дисквалифицированные легкоатлеты Капачинская и Алексеев пока не вернули медали ОИСпорт 26 июня, 11:26
При поддержке ТАСС пройдет первый Всероссийский водный конгрессНовости агентства 26 июня, 11:12
СМИ: Казахстан ограничил допуск российских инновационных вагонов на свою сеть желдорогТранспорт 26 июня, 11:09
Южноуральский ученый разработал уникальный проект по созданию новых монокристалловНовости партнеров 26 июня, 11:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Почти 800 объектов культурного наследия отреставрировали и привели в порядок в Москве за последние шесть лет. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
"Работа по приведению в порядок, реконструкции и реставрации объектов культурного наследия и зданий, имеющих ценное градоформирующее назначение, в последние годы ведется широко. Среди отреставрированных есть как известные памятники архитектуры, так и на первый взгляд неприметные дома", - приводит пресс-служба слова заместителя руководителя столичного департамента культурного наследия Сергея Мирзояна.
По данным пресс-службы, также удалось "сдвинуть с мертвой точки реставрацию таких сложных объектов, как и дом Наркомфина на Новинском бульваре и доходный дом купца Быкова на 2-й Брестской улице". Масштабные реставрационные работы начались и на ВДНХ.
Как отметил Мирзоян, сокращать финансирование на эти цели не планируется. "При этом мы отмечаем, что существенно растут и объемы частных инвестиций, направляемых на реставрацию зданий", - добавил он.