Около 800 исторических зданий отреставрировали в Москве за последние шесть лет

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Почти 800 объектов культурного наследия отреставрировали и привели в порядок в Москве за последние шесть лет. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Работа по приведению в порядок, реконструкции и реставрации объектов культурного наследия и зданий, имеющих ценное градоформирующее назначение, в последние годы ведется широко. Среди отреставрированных есть как известные памятники архитектуры, так и на первый взгляд неприметные дома", - приводит пресс-служба слова заместителя руководителя столичного департамента культурного наследия Сергея Мирзояна.

По данным пресс-службы, также удалось "сдвинуть с мертвой точки реставрацию таких сложных объектов, как и дом Наркомфина на Новинском бульваре и доходный дом купца Быкова на 2-й Брестской улице". Масштабные реставрационные работы начались и на ВДНХ.

Как отметил Мирзоян, сокращать финансирование на эти цели не планируется. "При этом мы отмечаем, что существенно растут и объемы частных инвестиций, направляемых на реставрацию зданий", - добавил он.