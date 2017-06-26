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Источник: грабители похитили из автомобиля на севере Москвы 6 млн рублей

Москва
26 июня, 12:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

В городе введен план "Перехват"

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Неизвестные похитили 6 млн рублей из автомобиля на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Около 11:30 мск у дома 36 по улице Селигерской двое мужчин подошли к машине, сделали несколько выстрелов из пистолета и похитили сумку, в которой находилось 6 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС подтвердили факт разбойного нападения по данному адресу.

"В городе введен план "Перехват", идет розыск преступников", - сообщили в столичном главке.

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