Источник: грабители похитили из автомобиля на севере Москвы 6 млн рублей

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Неизвестные похитили 6 млн рублей из автомобиля на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Около 11:30 мск у дома 36 по улице Селигерской двое мужчин подошли к машине, сделали несколько выстрелов из пистолета и похитили сумку, в которой находилось 6 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС подтвердили факт разбойного нападения по данному адресу.

"В городе введен план "Перехват", идет розыск преступников", - сообщили в столичном главке.