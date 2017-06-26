В Москве в течение дня ожидаются гроза с дождем, град и усиление ветра

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. МЧС предупредило москвичей об ожидающихся 26 июня грозе с дождем и усилении ветра.

"26 июня до 21:00 мск ожидаются дождь, местами гроза, град, юго-западный ветер 5-10 м/с, местами до 15-20 м/с", - сообщили ТАСС в столичном управлении МЧС.

Во время непогоды возможны подтопления отдельных территорий, затруднение движения транспорта, ДТП, промыв грунта. Из-за сильного ветра могут быть повреждены линии электропередачи и повалены деревья. Во время грозы возможны повреждения молниями объектов, не оборудованных громоотводом. "Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить и укрываться от непогоды под деревьями и слабо укрепленными конструкциями", - добавили в столичном главке МЧС.

Спасатели рекомендуют обходить шаткие строения, а также парковать автомобили в гараже или вдали от деревьев. Водителям советуют соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.