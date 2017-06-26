В Москве сносят ДК имени Серафимовича

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. В Москве начался снос Дома культуры (ДК) имени Серафимовича - конструктивистского здания в Среднем Тишинском переулке, построенного в конце 1920-х годов. Об этом сообщил "Архнадзор" на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Сегодня начат снос ДК имени Серафимовича (г. Москва, Ср. Тишинский пер., вл. 5/7, стр. 1 и стр. 2) - конструктивистского здания, построенного в 1928-1929 гг. для работников завода "Авиаприбор". Сегодня на место сноса была вызвана полиция, и пока его удалось приостановить. Урон зданию пока нанесен небольшой", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в пресс-службе Мосгорнаследия сообщили, что "здание ДК имени Серафимовича не является объектом культурного наследия".

"22 июня в департамент культурного наследия Москвы поступило заявление от граждан о включении здания, обладающего признаками объекта культурного наследия, в единый государственный реестр объектов культурного наследия. В настоящее время заявление принято департаментом к рассмотрению, о чем направлены уведомления заявителю, в Москомархитектуру, префектуру ЦАО, ООО "Промышленное предприятие "Талкалегпром" (находится в этом здании - прим. ТАСС), в Объединение административно-технических инспекций и в Мосгосстройнадзор, включая требования о необходимости исключить проведение работ, способных нанести вред объекту. Правообладателю, в свою очередь, направлено предписание о приостановке работ на объекте", - отметили в пресс-службе.

Заявка будет рассмотрена, и после оценки объекта независимыми экспертами Научно-методического совета при Мосгорнаследии будет принято решение о включении или об отказе во включении здания в список объектов культурного наследия.

В "Архнадзоре" уточнили, что "долгое время здание ДК было культурным центром Тишинки". "До последнего времени в нем работал переживший пожар театр "Школа современной пьесы". В советское время там выступали выдающиеся деятели культуры и науки", - сказали в "Архнадзоре".