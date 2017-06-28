Электробусы появятся в Москве в 2018 году

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Первые электробусы (автобусы, оснащенные электрическими двигателями и аккумуляторами повышенной емкости) начнут ходить по маршрутам общественного транспорта в Москве в 2018 году. Об этом сообщил в среду заместитель мэра столицы Максим Ликсутов в эфире радиостанции "Говорит Москва".
"В июле месяце мы его (техническое задание на электробус - прим. ТАСС) выложим на сайте, и все специалисты, энтузиасты и желающие принять в этом участие смогут вместе с нами его обсудить. У меня есть поручение мэра (Сергея Собянина - прим. ТАСС), чтобы электробусы появились в Москве уже в следующем году", - сказал Ликсутов.
В начале июня 2017 года, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), Собянин сообщил, что власти столицы нацелены на постепенную замену автобусов современными электробусами, чтобы улучшить экологическую ситуацию в городе.
Мэр Москвы заключил на ПМЭФ соглашение о создании национального консорциума развития электрического транспорта. Учредителями данного проекта стали Минэкономразвития России, Минпромторг России, Минтранс России, правительство Москвы, ПАО "Ростелеком", ПАО "Россети", ПАО "Камаз", ПАО "Соллерс". В рамках пилотного проекта Москва будет предоставлять свои экспериментальные площадки и технопарки для разработки самых передовых технологий в сегменте электротранспорта. После запуска серийного производства электробусов столичные власти готовы будут заключить контракт сроком от трех до пяти лет с отечественными производителями на поставку 300 таких машин ежегодно.
По данным московской мэрии, благодаря недавнему обновлению различных моделей общественного транспорта в городе, объем вредных выбросов в атмосферу от наземного транспорта к 2017 году снизился более чем в 50 раз по сравнению с 2010 годом.