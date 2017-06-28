В праздновании Дня семьи, любви верности в Москве примут участие до полумиллиона человек

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. В праздновании Дня семьи любви и верности 8 июля примут участие порядка 500 тыс. москвичей и гостей столицы. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил заместитель руководителя столичного Департамента культуры Владимир Филиппов.

"С учетом наших парковых зон, библиотек и музеев мы ожидаем, что минимум полмиллиона человек в Москве примут участие в праздновании Дня семьи, любви и верности", - сказал он.

Всего в рамках праздника в столице запланировано порядка 60 культурно-развлекательных мероприятий. Центральной площадкой по традиции станет парк "Царицыно".

"Центральные мероприятия пройдут на территории музея- заповедника "Царицыно". В этом году там пройдет художественная выставка "Семья - душа России", где будут представлены работы как мастеров живописи, так и наших современников: детей и взрослых, которые из разных регионов России присылали свои работы на конкурс", - отметил Филиппов.

Еще одной площадкой праздника станет Екатерининский парк, где своим творчеством гостей порадуют финалисты семейного творческого марафона талантов "Московская семья - путь к успеху", сообщил замруководителя департамента культуры.

Не останутся без внимания семьи, много лет прожившие в браке. Как отметил Филиппов, в этом году памятные медали получат более 300 пар. "В Москве медалями "За любовь и верность" будут награждены 345 семей, награждения будут проходить в каждом административном округе в торжественной обстановке", - сказал он, добавив, что завершатся праздничные торжества большим пиротехническим шоу в Царицынском парке, которое начнется в 22:00.

День семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности официально отмечается в России 8 июля, праздник был учрежден в 2008 году при поддержке президента Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой.

Как гласит древнерусская летопись, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от страшной болезни муромского князя Петра, после чего они полюбили друг друга и поженились.

В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе. Скончались Петр и Феврония в один день и час - 8 июля по новому стилю. В этот день Русская православная церковь чтит память покровителей семьи и брака.