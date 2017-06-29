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В Москве задержаны члены этнической преступной группы, похитившие у бизнесмена 23 млн руб.

Москва
29 июня, 9:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ ("Разбой")

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали участников этнической преступной группы, которые подозреваются в разбойном нападении на иностранных коммерсантов и хищении 23 млн рублей у одного из них. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

"Неизвестные в районе Лугового проезда, угрожая иностранным предпринимателям, предметом похожим на пистолет, похитили три сумки, в которых находились денежные средства, принадлежащие одному из пострадавших и скрылись на автомобиле с места преступления. Сумма ущерба составила 23 млн рублей", - сказали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ ("Разбой").

Автомобиль подозреваемых был обнаружен брошенным в районе 21-го км МКАД. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками МУРа были задержаны трое граждан республик ближнего зарубежья, ранее судимые за аналогичное преступление.

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