Все поезда-экспрессы на киевском направлении РЖД заменят на новые к 2018 году

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) планирует до 2018 года полностью обновить парк поездов на киевском направлении железной дороги за счет новых отечественных составов "Иволга", сообщил в четверг журналистам гендиректор компании Михаил Хромов.

По его словам, сейчас планируется начать серийное производство этих поездов. Компания ЦППК до 2018 года планирует полностью переоснастить все экспрессы на киевском направлении.

В свою очередь мэр столицы Сергей Собянин в четверг сообщил о поставке Тверским вагоностроительным заводом первого состава "Иволга".

"Мы получили от машиностроения новый отечественный подвижной состав "Иволга", который нисколько не уступает лучшим поездам, изготовленным компанией Siemens. Это очень важно, речь идёт о новых рабочих местах, локализации", - отметил мэр.