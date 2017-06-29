Все поезда-экспрессы на киевском направлении РЖД заменят на новые к 2018 году

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) планирует до 2018 года полностью обновить парк поездов на киевском направлении железной дороги за счет новых отечественных составов "Иволга", сообщил в четверг журналистам гендиректор компании Михаил Хромов.
По его словам, сейчас планируется начать серийное производство этих поездов. Компания ЦППК до 2018 года планирует полностью переоснастить все экспрессы на киевском направлении.
В свою очередь мэр столицы Сергей Собянин в четверг сообщил о поставке Тверским вагоностроительным заводом первого состава "Иволга".
"Мы получили от машиностроения новый отечественный подвижной состав "Иволга", который нисколько не уступает лучшим поездам, изготовленным компанией Siemens. Это очень важно, речь идёт о новых рабочих местах, локализации", - отметил мэр.