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Приложение "Московский транспорт" объединит все виды общественного транспорта

Москва
30 июня, 13:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Запуск приложения запланирован на сентябрь

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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Новое мобильное приложение, в котором можно построить маршрут с учетом всех видов общественного транспорта, заработает в Москве осенью. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) со ссылкой на руководителя учреждения Вадима Юрьева.

"Мы разрабатываем мобильное приложение "Московский транспорт" для объединения всех доступных на сегодняшний день видов общественного транспорта. В новом приложении пользователь сможет построить мультимодальный маршрут как с использованием наземного городского общественного транспорта и метрополитена, так и с использованием коммерческих перевозчиков. Также приложение будет использовать расписания движений городского и пригородного железнодорожного транспорта, в том числе аэроэкспресса", - рассказал он.

По словам Юрьева, пользователи также будут получать оповещения о нештатных ситуациях на транспорте и предлагаемом их решении и о новостях транспортного комплекса. "Таким образом, приложение будет сочетать в себе множество функций и не будет уступать любым другим подобным. Мы рассчитываем, что жители и гости столицы воспользуются новым городским приложением уже этой осенью", - заключил он.

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