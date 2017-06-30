В Москве возросло количество мелких ДТП из-за непогоды

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Дорожная обстановка ухудшилась в Москве из-за непогоды, отмечается рост числа мелких ДТП. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В связи со сложными погодными условиями дорожная ситуация в столице ухудшилась", - сообщил он. Фиксируется значительный рост числа мелких ДТП.

В столичном ГИБДД ТАСС подтвердили информацию об ухудшении дорожной обстановки на столичных улицах. "Столичным инспекторам дано указание по скорейшему оформлению мелких ДТП, в которых нет пострадавших, также все экипажи ориентированы на оказание помощи автовладельцам, которые попали в сложную ситуацию", - сообщили в ведомстве.

Ранее в ГИБДД призывали столичных автовладельцев по возможности отказаться от поездок в связи с неблагоприятными погодными условиями, а также быть предельно внимательными и аккуратными на дороге, соблюдать скоростной режим.