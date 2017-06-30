МЧС усилило группировку спасателей в связи с ливнем в Москве

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Группировка спасателей для ликвидации последствий ливня и оказания помощи населению усилена в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС.

"Более 100 спасателей Ногинского спасательного центра МЧС передислоцированы в подмосковный Реутов и переданы в оперативное подчинение начальника Главного управления МЧС России по Москве", - сказал собеседник агентства. Эта группировка будет привлекаться к реагированию на возможные последствия неблагоприятных погодных явлений в Москве.

Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что Главное управление МЧС по Москве создало оперативный штаб в связи с грозой и порывистым ветром в столице. В ликвидации последствий стихии могут быть задействованы в общей сложности около 1000 человек.

Как сообщили в ГУ МЧС по Москве, пожарно-спасательные подразделения привлекались к ликвидации последствий грозы 35 раз.

По данным экстренных служб, жертвой стихии в Москве стал один человек, погибший от удара молнии, девять человек пострадали, были повалены более 40 деревьев, повреждена кровля одного жилого дома.

Накануне Гидрометцентр и МЧС предупреждали о предстоящем ненастье - ливне, граде и порывистом ветре, но сначала речь шла о порывах до 20 метров в секунду. В пятницу МЧС несколько раз рассылало экстренные предупреждения с просьбой во время непогоды укрываться в капитальных строениях. За несколько часов до начала стихии московский главк МЧС распространил штормовое предупреждение в связи с тем, что Росгидромет скорректировал прогноз о порывах ветра - до 24 метров в секунду.