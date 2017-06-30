Движение по ряду улиц в центре Москвы перекроют 1 и 2 июля в связи с ремонтом

"Краснодар" подписал контракт с футболистом сербской "Црвены Звезды" РистичемСпорт 30 июня, 20:22
Кузюткин: сборной России по волейболу не хватило везения для победы в Кубке ЕльцинаСпорт 30 июня, 20:20
Условия тревожной стабильности: Египет отмечает годовщину революцииМеждународная панорама 30 июня, 20:00
Путин и Меркель обсудили темы предстоящего саммита G20Политика 30 июня, 19:46
Россия и Белоруссия - настоящие союзники, подтвердили лидеры двух странПолитика 30 июня, 19:33
Июньский дождь: библейского потопа в Москве не случилосьОбщество 30 июня, 19:19
С 1 июля в России вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услугиЭкономика и бизнес 30 июня, 18:57
В Мурманской области внедрили систему дуального обучения студентовНовости партнеров 30 июня, 18:51
Свищев запросит позицию ЮНИСЕФ по заявлению IAAF о выступлении юниоров РФ в ВенгрииСпорт 30 июня, 18:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Движение транспорта по ряду улиц в центре Москвы перекроют в субботу и воскресенье в связи с ремонтом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
"В связи с проведением строительных работ с 00:00 мск до 07:00 мск субботы, 1 июля, а также с 00:00 мск до 07:00 мск воскресенья, 2 июля, будет перекрыто движение транспорта на Москворецкой набережной на участке от Китайгородского проезда до Москворецкой улицы", - пояснили в ведомстве.
Объезд места проведения работ будет осуществляться по Подгорной и Устинской набережным, Яузской улице, Солянке, Солянскому и Лубянскому проездам, Старой площади, улице Варварка, Китайгородскому проезду, Москворецкой и Кремлевской набережным, Большому Устьинскому мосту, Садовнической улице, улице Балчуг и Большому Москворецкому мосту.
Для обеспечения безопасности дорожного движения на время введения ограничений в местах перекрытий будут выставлены дополнительные информационные знаки, а также дежурить сотрудники ГИБДД. Госавтоинспекция просит водителей, планирующих поездки в центр Москвы, заранее выбирать альтернативные маршруты объезда, а также строго выполнять требования сотрудников ГИБДД.