Движение по ряду улиц в центре Москвы перекроют 1 и 2 июля в связи с ремонтом

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Движение транспорта по ряду улиц в центре Москвы перекроют в субботу и воскресенье в связи с ремонтом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"В связи с проведением строительных работ с 00:00 мск до 07:00 мск субботы, 1 июля, а также с 00:00 мск до 07:00 мск воскресенья, 2 июля, будет перекрыто движение транспорта на Москворецкой набережной на участке от Китайгородского проезда до Москворецкой улицы", - пояснили в ведомстве.

Объезд места проведения работ будет осуществляться по Подгорной и Устинской набережным, Яузской улице, Солянке, Солянскому и Лубянскому проездам, Старой площади, улице Варварка, Китайгородскому проезду, Москворецкой и Кремлевской набережным, Большому Устьинскому мосту, Садовнической улице, улице Балчуг и Большому Москворецкому мосту.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на время введения ограничений в местах перекрытий будут выставлены дополнительные информационные знаки, а также дежурить сотрудники ГИБДД. Госавтоинспекция просит водителей, планирующих поездки в центр Москвы, заранее выбирать альтернативные маршруты объезда, а также строго выполнять требования сотрудников ГИБДД.