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Движение поездов на участке МЦК Угрешская - Андроновка восстановлено

Москва
3 июля, 9:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Для введения электропоездов в график и устранения разрыва в движении между поездами к выходу на линию готовятся резервные составы

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Движение поездов на участке Угрешская - Андроновка Московского центрального кольца (МЦК), прерванное ранее по техническим причинам, восстановлено. Об этом сообщается в официальном аккаунте железнодорожной магистрали в Telegram.

"По часовой стрелке движение "Ласточек" возвращено в штатный режим - поезда следуют по второму пути со всеми остановками. Для введения электропоездов в график, а также устранения интервального разрыва, который образовался между одной парой "Ласточек" по часовой стрелке, к выходу на линию готовятся резервные электропоезда", - отмечается в сообщении.

Против часовой стрелки поезда следуют в необходимом интервальном режиме - каждые пять минут.

Ранее по техническим причинам по часовой стрелке "Ласточки" следовали с увеличенным интервалом на участке Угрешская - Андроновка, в связи с чем проходили станции Новохохловская и Нижегородская без остановки.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве сообщили, что в ближайший час с сохранением на день в Москве и Московской области местами ожидаются гроза, дождь, местами сильный, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 м/с. Столичный главк МЧС рекомендует москвичам по возможности пережидать непогоду в капитальных строениях, а находясь на улице - обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

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