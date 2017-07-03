Движение поездов на участке МЦК Угрешская - Андроновка восстановлено

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Движение поездов на участке Угрешская - Андроновка Московского центрального кольца (МЦК), прерванное ранее по техническим причинам, восстановлено. Об этом сообщается в официальном аккаунте железнодорожной магистрали в Telegram.
"По часовой стрелке движение "Ласточек" возвращено в штатный режим - поезда следуют по второму пути со всеми остановками. Для введения электропоездов в график, а также устранения интервального разрыва, который образовался между одной парой "Ласточек" по часовой стрелке, к выходу на линию готовятся резервные электропоезда", - отмечается в сообщении.
Против часовой стрелки поезда следуют в необходимом интервальном режиме - каждые пять минут.
Ранее по техническим причинам по часовой стрелке "Ласточки" следовали с увеличенным интервалом на участке Угрешская - Андроновка, в связи с чем проходили станции Новохохловская и Нижегородская без остановки.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве сообщили, что в ближайший час с сохранением на день в Москве и Московской области местами ожидаются гроза, дождь, местами сильный, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 м/с. Столичный главк МЧС рекомендует москвичам по возможности пережидать непогоду в капитальных строениях, а находясь на улице - обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.