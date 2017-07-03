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Музей и учебные классы для сотрудников открылись в столичном УГИБДД

Москва
3 июля, 12:48 UTC+3

Посетители музея смогут ознакомиться с историей развития всех подразделений ГИБДД

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Музей ГИБДД и классы для обучения вождению автобусов и мотоциклов открылись в здании столичного управления ГИБДД в день 81-й годовщины создания Госавтоинспекции. Об этом сообщил начальник управления Виктор Коваленко.

"Сегодня в нашем здании открылись учебные классы и комната истории ГИБДД. Мы приурочили открытие ко дню рождения ГАИ", - сказал Коваленко журналистам в понедельник после церемонии открытия.

По его словам, музей будет открыт для посещения организованными группами москвичей. "В частности, мы планируем участие в акции "Ночь в музее". Нам бы хотелось, чтобы больше москвичей узнало об истории ГИБДД", - отметил он, подчеркнув, что в музее нашла отражение история развития всех подразделений ГИБДД.

"Классы по безопасности движения оснащены всем необходимым для подготовки сотрудников на получение водительских удостоверений категорий A и D - мотоцикл и автобус", - сказал начальник столичного управления ГИБДД. Он пояснил, что ранее подготовка сотрудников осуществлялась только в Московской области, куда было неудобно добираться.

"У нас подготовлен специальный транспорт для обучения. Площадки для обучения предоставляет город. Мы готовы обучать до 90 человек одновременно", - сказал он, отметив, что школа уже имеет лицензию, учебную программу и готова начать работать.

Заместитель начальника ГУ МВД РФ по Москве Андрей Понорец в ходе церемонии открытия отметил, что автопарк московской полиции насчитывает более 250 мотоциклов, автобусов и других транспортных средств. Он подчеркнул, что подразделения ГИБДД показывают свою эффективность.

"При помощи сотрудников ГИБДД за 2016 год было раскрыто более 520 преступлений; количество ДТП снизилось на 9%", - сказал он. Заммэра столицы Максим Ликсутов подчеркнул, что такие результаты - "это огромный труд сотрудников ГИБДД, который мы видим на дорогах города".

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