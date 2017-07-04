Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 58.97
€ 67.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кратковременный дождь и до 23 градусов тепла ожидаются в Московском регионе

Москва
4 июля, 6:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Предстоящей ночью местами вновь не исключен небольшой кратковременный дождь

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют во вторник в Московском регионе теплую погоду с небольшим дождем. "Ожидается переменная облачность, пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве составит 20-22 градуса, по области - от 18 до 23 градусов",- уточнил представитель метеослужбы. Ветер западный, 5-10 м/с.

Предстоящей ночью местами вновь не исключен небольшой кратковременный дождь. В Москве столбики термометров покажут 11-13 градусов, по области - от 8 до 13 градусов. Ветер западной четверти, 5-10 м/с.

Днем в среду будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. В столице воздух прогреется до 18-20 градусов, по области будет 15-20 градусов. Ветер западной четверти, 5-10 м/с.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
7
Работы по благоустройству центра Москвы закончатся до 25 августа
13
Внук Чарли Чаплина выступил на фестивале имени Чехова в Москве
11
Болельщики Кубка конфедераций посмотрели русский балет в московском метро
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Известия": Госдума может увеличить порог задолженности для запрета выезда за рубеж
2
Тулеев по инициативе Скворцовой продолжит курс реабилитации в Москве
3
СМИ: археологи обнаружили на востоке Китая останки "великанов" возрастом 5 тыс. лет
4
В МВД разъяснили изменения в правилах о перевозке детей
5
WSJ: ExxonMobil и Chevron выступают против законопроекта о санкциях в отношении РФ
6
NYT: Трамп заявил Си Цзиньпину, что США готовы в одиночку оказывать давление на КНДР
7
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
Темы дня
Загрузка...
Реклама