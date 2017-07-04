Кратковременный дождь и до 23 градусов тепла ожидаются в Московском регионе

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют во вторник в Московском регионе теплую погоду с небольшим дождем. "Ожидается переменная облачность, пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве составит 20-22 градуса, по области - от 18 до 23 градусов",- уточнил представитель метеослужбы. Ветер западный, 5-10 м/с.

Предстоящей ночью местами вновь не исключен небольшой кратковременный дождь. В Москве столбики термометров покажут 11-13 градусов, по области - от 8 до 13 градусов. Ветер западной четверти, 5-10 м/с.

Днем в среду будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. В столице воздух прогреется до 18-20 градусов, по области будет 15-20 градусов. Ветер западной четверти, 5-10 м/с.